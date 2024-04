Genova, Rolli Days di Primavera: dal 2 maggio via alle prenotazioni

Conto alla rovescia per l’apertura delle prenotazioni dei prossimi Rolli Days del 17-19 maggio, che saranno attive dalle ore 9 di giovedì 2 maggio al link https://rollidays.happyticket.it/. Gli utenti, dopo la registrazione, potranno prenotare oltre 40 siti tra palazzi, ville e chiese cittadine negli orari indicati alla pagina del sito internet https://landing.visitgenoa.it/rollidays-online/rolli-days/

Come sempre i più bei palazzi aristocratici genovesi apriranno le loro porte ai tanti cittadini e turisti che nei tre giorni del weekend potranno ammirare gli straordinari tesori artistici dei luoghi simbolo della Repubblica di Genova realizzati durante il “Siglo de Los Genoveses”. Palazzi del centro storico ma anche ville suburbane, che da Voltri a San Fruttuoso, passando per i quartieri di Pegli, Sestri Ponente e Sampierdarena, si animeranno attraverso il racconto dei divulgatori scientifici, giovani professionisti delle humanities selezionati e formati appositamente per l’occasione.

Il tema scelto per questa edizione primaverile è infatti quello di “Genova giardino d’Europa”, attraverso la valorizzazione di un sistema di ville che sino all’Ottocento era tappa fissa del Grand Tour realizzato da visitatori da tutta Europa, come Charles Dickens che in Villa Pallavicino delle Peschiere, altra gemma aperta nell’occasione, soggiornò nel 1844. Il vero fiore all’occhiello di queste sontuose residenze, descritte già dagli ospiti dell’antica Repubblica come lussureggianti paradisi terrestri, erano i grandi giardini che le circondavano e che costituivano, per le famiglie nobili che passavano in questi luoghi il loro periodo di villeggiatura, un locus amoenus dove potersi dedicare al riposo. Particolarmente estesi, ricchi delle essenze più particolari, progettati e costruiti in modo da stupire continuamente chi passeggiava tra i loro viali, spesso attraverso complessi giochi d’acqua e grotte artificiali, che contribuivano a creare un’atmosfera da sogno e bucolica, i giardini delle ville genovesi, rappresentavano un unicum in tutta Europa. Oltre alle usuali visite ai Palazzi dei Rolli collocati nei centri nevralgici della manifestazione, i visitatori avranno dunque la possibilità di sviluppare percorsi e parallelismi accattivanti, sulle orme delle più importanti famiglie genovesi dell’epoca rinascimentale e delle loro residenze, anche grazie alle novità quali Villa Sciallero Carbone a Sestri Ponente con i suoi affreschi di fine ‘500, esempio di struttura architettonica pre-alessiana.

Per quanto riguarda i luoghi religiosi, invece, anche in questa edizione si rinnova la collaborazione tra Comune e Diocesi di Genova, con l’inserimento nei Rolli Days delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, indette dall’ Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana attraverso tre giorni di apertura delle chiese del centro storico e degli istituti culturali, che in questi ultimi vent’anni anni hanno ricevuto i fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica per attività culturali e di restauro.

Ma non solo, sempre dal 2 maggio, saranno aperte le prenotazioni anche per la Rolli Run, un’innovativa corsa non competitiva che, partendo da Piazza Fontane Marose domenica 19 maggio alle ore 10, permetterà a sportivi e famiglie, di correre o camminare lungo le principali strade su cui si affacciano i Palazzi dei Rolli, in un collegamento tra cultura e Genova capitale europea dello sport 2024.

Informazioni sull'autore del post