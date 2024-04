Calcio, il Genoa affronta stasera il Cagliari pensando al futuro

Al “Ferraris” si incrociano la tranquillità del Genoa e l’ansia del Cagliari impegnato nella volata salvezza. Un “derby” rossoblu che ha storicamente riservato emozioni e goals. La squadra di Gilardino impegnato in questo finale di stagione sta già pensando al futuro partendo proprio dalla conferma o meno del tecnico corteggiatissimo dalla Fiorentina, si stanno infatti valutando altri profili che, in caso di fumata nera, potrebbero rilevare la panchina del campione del mondo 2006. Sul campo i rossoblu cercano il riscatto dopo la sconfitta interna subita contro la Lazio, la quarta a “Marassi”. Il Cagliari in trasferta è un vero e proprio disastro con soli 8 punti ottenuti, male anche la difesa con 56 reti subite. La squadra di Ranieri è in piena lotta per non retrocedere con soli 3 punti di vantaggio sull’Udinese ma nelle ultime settimane ha centrato 4 risultati utili consecutivi fermando Juventus, Inter e Atalanta. Nel Genoa rientra Badelj mentre tra i sardi ci sono problemi in tutti i reparti con le assenze di Luvumbo, PAvoletti, Dossena.

Genoa (3-5-2) Martinez, Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui

Cagliari (3-5-2) Scuffet, Wieteska, Mina, Hatzidiakos; Nandez, Gaetano, Prati, Sulemana, Augello; Shomurodov, Lapadula

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 19 (Ultima nel luglio 2020, 1-0)

Pareggi : 11

Vittorie Cagliari: 6 (Ultima nell’ aprile 2014, 1-2)

