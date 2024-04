A10, camion si ribalta e schiaccia auto tra Sanremo ovest e Arma di Taggia: un morto e diversi feriti

Posted on

Basta chiedere al proprio medico di far avere il codice della ricetta alla polizia locale. Per aiutare i cittadini impossibilitati a recarsi autonomamente negli ambulatori dei medici di famiglia per ritirare una ricetta, la polizia locale di Borgio Verezzi, a partire da Venerdì 27 marzo, in accordo con i medici di famiglia, è a disposizione […]