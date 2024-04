Chiavari, poliziotto in borghese sventa una rapina: arrestate due persone

Un uomo e una donna rispettivamente di 35 e 38 anni accusati di furto aggravato in concorso sono stati arrestati da un poliziotto prossimo al pensionamento in forza al Commissariato Chiavari, mentre svolgeva servizio in abiti civili in via Martiri della Liberazione. L’uomo ha notato la coppia che confabulava su una panchina fissando un’anziana signora a passeggio. In quel frangente i due si sono alzati e la donna ha volontariamente scontrato la passante per permettere all’uomo di sfilarle il portafogli dalla borsa.

Mentre i due soggetti si allontanavano verso un vicolo, il poliziotto è andato subito a rassicurare l’anziana, che si era appena accorta del furto, per poi seguirli a distanza, notando che gettavano il maltolto dentro un bidoncino dell’immondizia.

Le volanti chiamate a rinforzo dall’agente in borghese hanno fermato i due presunti autori del borseggio nei pressi della stazione ferroviaria. Nello zaino avevano 40 euro e 45 centesimi, ovvero la somma precisa che era all’interno del borsellino della derubata. Denaro restituitole in sede di denuncia, insieme al portafoglio rinvenuto nel cassonetto.

