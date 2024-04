‘Sci di fondo on the beach’, squadre da tutta Italia sciano tra le dune di sabbia a Laigueglia

La sabbia come neve, la spiaggia come le montagne di Cervinia o Madonna di Campiglio. La Baia del Sole il 4 maggio si trasforma in un palcoscenico straordinario dove sono pronti a sfidarsi atleti provenienti dal centro e nord Italia per la tradizionale manifestazione dello “Sci di fondo on the beach”, si scia tra le dune di sabbia a filo d’acqua davanti al pittoresco centro storico di Laigueglia, uno dei Borghi più belli d’Italia. Le squadre che hanno già aderito all’evento sono numerose e importanti. Alcune hanno già partecipato alle edizioni degli anni passati regalando uno spettacolo decisamente emozionante e coinvolgente per il pubblico come sempre attento e partecipe. A Laigueglia arriveranno team dal Piemonte, dalla Valle d’Aosta, dalla Lombardia e dal Lazio. Le squadre attualmente iscritte sono il Clusone (BG), Ponte di Legno (BS), Prali (TO), Valsavarenche (AO), Subiaco Roma, Valle Pesio (CN), Valle Ellero (CN), Pragelato (TO), Torgnon (AO), Serravalle Scrivia (AL), ma altre si iscriveranno sul posto il giorno stesso della grande sfida sulla spiaggia. La manifestazione organizzata dall’Agenzia Eccoci in collaborazione con il Comune di Laigueglia quest’anno compie 13 anni, un traguardo importante per la Baia del Sole perché sancirà il gemellaggio con un’altra manifestazione “Tra mare e cielo”, il trail memorial Marco Foschi che si svolgerà il giorno dopo sempre a Laigueglia (info e iscrizioni su www.quilaigueglia.it sezione eventi). Due appuntamenti per un weekend di grande sport e divertimento all’aria aperta per sportivi e famiglie. Tornando allo Sci di fondo on the beach non mancano le curiosità e le novità a cominciare dalla partnership con la testata “Fondo Italia”, il portale leader in Italia per quanto riguarda il mondo dello sci di fondo e di tutte le discipline nordiche invernali. Per quanto riguarda la parte agonistica è stata confermata la presenza di due campionesse Alessandra Merlin per lo sci alpino e Elisa Brocard per lo sci di fondo. A loro si aggiungeranno altre stelle del circo bianco che hanno regalato forti emozioni agli appassionati di sport nordico. Sarà una edizione all’insegna della solidarietà e dell’inclusività con la partecipazione dello sci club Prali Special Olympics che si occupa di avvicinare i ragazzi con disabilità alla neve e di divertirsi con gli sport invernali. L’evento del 4 maggio, come sempre, sarà a carattere ludico-sportivo e anche quest’anno vedrà sfidarsi sulla spiaggia compagini provenienti da diverse località sciistiche, ma anche team locali che faranno di tutto per difendere l’onore della propria terra. Il programma della manifestazione prevede che sulla sabbia di Laigueglia – dai bagni comunali antistanti piazza Garibaldi sino ai bagni della scuola vela Aquilia (comprendendo la parte di spiaggia dedicata ai pescatori professionisti e quella dei non professionisti), si svolgano le gare di sci di fondo (squadre ufficiali e squadre junior), biathlon, fat bike, “tiro allo slittino”, corsa con le ciaspole e marcia acquatica. “Le iscrizioni (gratuite) sono ancora aperte. I requisiti richiesti? Una squadra formata da 4/5 elementi, munita di entusiasmo e voglia di divertirsi”‘ fa sapere Marco Dottore responsabile dell’organizzazione della manifestazione laiguegliese. Per formalizzare la propria adesione, scrivere una mail ad agenzia@eccoci.it o telefonare al numero 335/5993573 (Marco Dottore). L’organizzazione di sci di fondo on the beach 2023 è a cura della “Eccoci Eventi” di Alassio con “Bottero Ski” di Limone Piemonte, in co-partecipazione con il Comune di Laigueglia e con tutte le associazioni e categorie cittadine (media partner TGevents Television che poi trasmetterá un lungo servizio sull’evento). La giornata avrà finalità benefiche, per mezzo di una raccolta fondi a favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro

