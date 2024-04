Sarzana, Assegnati contributi alle associazioni sportive della città, anche all’esito dei bandi “Call for Ideas per lo sport” e “Ampliamento dell’offerta sportiva” per l’anno 2024

Con deliberazione di giunta comunale n. 103 del 16 aprile 2024 sono stati assegnati complessivamente 71.495,00 euro ad associazioni sportive del territorio cittadino, anche all’esito dei due bandi “Call for ideas per lo Sport” e “Ampliamento per l’Offerta Sportiva, anno 2024”.

Gli eventi proposti nell’ambito della call for ideas sportiva, che entreranno nel calendario delle iniziative sportive per l’anno 2024, riguardano svariate discipline sportive: dal football americano con l’ASD Red Jackets Sarzana, alle corse podistiche di ASD Sarzanello; il calcio con SSD TARROS SARZANESE ed il torneo internazionale Tatain giunto all’undicesima edizione che coinvolgerà oltre 500 atleti. ARCI Val Di MAGRA APS realizzerà la seconda edizione del torneo che coinvolgerà i quartieri nel calcio a sette, mentre HOCKEY SARZANA presenterà i 3 memorial dedicati alle compiante figure di Max Dell’Amico, Alessandro Ungari e Luigi Vettone, oltre ad un evento non agostico di mini-hockey e pattinaggio dedicato ai bambini. Presenti anche il gioco delle bocce con la partecipazione di ASD BOCCIOFILA ITALIANA al Campionato Nazionale ed il ciclismo con “Il giro della Lunigiana” di Casano SSD.

