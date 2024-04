Diano Castello, il comitato NO CPR scende in piazza contro il centro migranti

Posted on

Vado Ligure. Al via i lavori per la posa della passerella pedonale sul torrente Segno che dovrà collegare le due sponde della frazione Valle a Vado Ligure. In occasione dell’allestimento del cantiere, la polizia municipale ha disposto l’interdizione al transito veicolare lungo l’intera carreggiata di via PIave. Si tratta della strada in sponda sinistra del […]