Quattromila liguri hanno utilizzato in 24 ore l’App Salute Simplex

In appena 24 ore sono circa 4000 gli utenti, tra app mobile e portale web, che hanno scaricato, si sono autenticati e hanno quindi utilizzato Salute Simplex. Il nuovo strumento, realizzato da Regione Liguria e sviluppato da Liguria digitale, lanciato nei giorni scorsi, racchiude 24 servizi di ambito sanitario in un unico punto di accesso, e consente ad esempio di prenotare e pagare un appuntamento CUP, cercare uno studio pediatrico o cambiare il proprio medico, consultare lo stato di occupazione dei Pronto Soccorso o consultare le proprie ricette direttamente da cellulare, tablet e pc, con una login unificata.

“I numeri confermano il successo e il grande interesse dei cittadini per questa nuova applicazione – commenta Giovanni Toti il presidente della Regione Liguria – Osservando i numeri, si nota come le persone non solo abbiano scaricato la app, ma abbiano già cominciato a utilizzarla concretamente: nelle prime 24 ore, sono oltre 1200 sia i libretti sanitari consultati che gli accessi alla funzione ‘cambia medico’, più di 2000 le visualizzazioni delle liste appuntamenti, e 36 gli appuntamenti annullati, quasi 4500 le consultazioni alla lista delle ricette e più di 3700 le visualizzazioni di singola ricetta medica. Dati che confermano l’apprezzamento di questa innovazione, che si inserisce in un percorso avviato durante il Covid con Prenotovaccino, e poi potenziato sempre di più. Abbiamo messo a sistema tanti servizi, creando uno strumento che di volta in volta potrà accrescere le sue funzioni e potenzialità, proseguendo nel percorso di semplificazione della vita quotidiana delle persone attraverso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”.

