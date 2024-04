Calcio, Sampdoria brutta e fortunata lo Spezia sbatte sul VAR e non va oltre lo 0-0

E’ finito 0-0 il derby regionale tra Spezia e Sampdoria. Il punto soddisfa maggiormente i blucerchiati che si mantengono in zona play off al termine di una partita negativa molto simile a quella disputata contro il Sud Tirol una settimana fa mentre il pareggio serve a poco o nulla allo Spezia che resta inchiodato in zona play out a stretto contatto con Bari e Ternana ma che come gioco e organizzazione lascia ben sperare. Lo Spezia avrebbe meritato la vittoria per il gioco espresso e le occasioni create. Nel primo tempo al 21′ Stankovic salva la porta du Verde, al 37′ sugli sviluppi di un corner, Kouda tutto solo sul secondo palo manca un’occasione clamorosa. La Sampdoria cerca di contenere le folate offensive dei bianchi ma è rinunciataria in avanti, i blucerchiati subiscono continuamente la pressione degli uomini di D’Angelo che sfiorano il vantaggio al 39′ con gran tiro di Esposito e pallone di pochissimo a lato, al 42′ ancora Kouda salta un avversario conclude a botta sicura ma Stankovic compie il secondo miracolo di giornata.

Nella ripresa la musica non cambia è sempre lo Spezia a “calpestare” i blucerchiati dal punto di vista del gioco: al 56′ Kouda sbaglia un goal clamoroso addirittura sulla linea di porta. Della Sampdoria si contano solo un paio di azioni di alleggerimento terminate con un paio di calci d’angolo senza storia. All’80’ Di Serio trova il meritato vantaggio ma il VAR cancella tutto per fallo dell’attaccante.

Spezia – Sampdoria 0-0

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Cassata (55′ Vignali), Nagy (66′ Bandinelli), S.Esposito, Elia; Verde (80′ Jagiello), Kouda (66′ Di Serio); P.Esposito (80′ Moro).

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi (60′ Piccini), Murru; Stojanovic, Kasami (60′ Girelli), Yepes, Darboe, Barreca (90′ Giordano); Borini (71′ Esposito), Alvarez (71′ Pedrola).

Informazioni sull'autore del post