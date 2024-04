Calcio, il Genoa sfida la Lazio: il 10° posto è l’obiettivo di fine stagione

Il finale di campionato del Genoa dopo la trasferta di Firenze passa dalla gara interna contro la Lazio. I rossoblu di Gilardino al terzo risultato utile consecutivo stanno disputando un ottimo finale di stagione. L’attuale 12°posto è migliorabile con la Fiorentina a 5 punti di distanza nel mirino per chiudere il torneo nella parte sinistra della classifica. La Lazio vuole giocarsi ancora le sue possibilità per centrare un piazzamento europeo diverso dalla Champion’s. L’arrivo di Tudor in panchina ha portato subito una vittoria contro la Salernitana che ha rimesso in gioco la Lazio. Tra i rossoblu assenti: Bani, Messias, Vitinha e Malinovski. Fischio d’inizio oggi alle 18.30

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Spence; Gudmundsson, Retegui

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Guendouzi, Rovella, Marusic; Isaksen, Pedro; Castellanos

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 29 (ultima nel febbraio 2019, 2-1)

Pareggi : 11

Vittorie Lazio : 12 (ultima nell’aprile 2022,1-4)

