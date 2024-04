Regione Liguria, già oltre 2000 le domande presentate per il bando “Dote Sport”

Il bando, che resterà aperto fino al 17 maggio, prevede che possano presentare richiesta di contributo i nuclei familiari residenti in Liguria con ISEE nucleo familiare o ISEE minorenne, non superiore a 35mila euro con figli di età compresa fra i 5 e i 17 anni (fino al compimento della maggiore età) al momento della domanda. Il 10% delle domande è riservato a giovani con disabilità.

Il contributo erogato alla famiglia è quantificato nei seguenti importi, in relazione al valore del relativo ISEE: fino ad un massimo di 400 euro per ogni figlio minorenne, in caso di ISEE non superiore ai 25mila euro; fino ad un massimo di 300 euro per ogni figlio minorenne, in caso di ISEE compreso tra euro 25.000,01 e i 35mila euro.