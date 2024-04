Albenga, Come comportarsi in caso di calamità naturali: un incontro dedicato agli studenti di ITIS e Agrario

Posted on

Gli infermieri ci sono e ci vogliono esseree non lasceranno mai solo nessuno. Ora nessuno lasci soli gli infermieri In 9.448 hanno risposto “ci sono” alla chiamata della Protezione civile per dare supporto, aiuto e collaborazione professionale ai colleghi delle zone d’Italia dove c’è il maggior numero di contagi e morti per COVID-19, quasi venti […]