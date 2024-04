Savona, un corso formativo della CISL per dirigenti, personale ATA e docenti sulle novità del Ccnl

Posted on

Una circolare del Ministero della Salute consiglia un prolungamento nella somministrazione della seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna “nella sesta settimana dalla prima somministrazione”. Il prolungamento dei tempi viene raccomandato per far fronte a quei casi di soggetti ad alto rischio non ancora vaccinati. Trasmesso anche il parere del CTS secondo cui coloro che […]