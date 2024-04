Intervento dei vigili del fuoco per mettere in salvo una donna caduta in un intercapedine al padiglione 12 dell’ospedale Gaslini di Genova per cause da accertare.Sul posto è intervenuto il 118 e i vigili del fuoco, successivamente è stata trasportata al San Martino per accertamenti.

