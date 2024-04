Una delle vittime di Suviana abitava a Genova

Posted on

Il club Fedelissimi Sampdoriani 1961 ha raccolto 4307 euro donandoli all’associazione “Gigi Ghirotti”. “Abbiamo il piacere di annunciare che oggi è avvenuta la consegna dell’assegno all’Associazione Gigi Ghirotti. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia ci riteniamo soddisfatti per aver portato a termine la raccolta anche se in tono minore rispetto al solito. Per questo ringraziamo […]