Auto contro moto oggi a Genova in Via Cavallotti nel quartiere di Albaro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato la ragazza di 25 anni che conduceva la moto in codice rosso al San MArtino di Genova. Anche il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale in codice giallo. In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Informazioni sull'autore del post