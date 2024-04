Serra Riccò, torna il servizio AMT “Chiama il bus”

E’ stato presentato lunedì 8 aprile. in una conferenza stampa tenuta nella suggestiva location del castello di San Cipriano, il servizio AMT “Chiama il bus” che tornerà Lunedì 15 aprile sulle strade di Serra Riccò nelle frazioni di Valleregia, Serra, Caffaro, San Cipriano, Prelo, Orero e Casella.

Un servizio pubblico flessibile e modulato sulla base delle esigenze dei cittadini che abitano in queste località, già sperimentato durante l’estate 2023, e che verrà riproposto gratuitamente fino al 31 dicembre 2024.

L’attivazione del servizio,infatti, è stata possibile grazie ai fondi erogati da Regione Liguria a Città Metropolitana di Genova, previsti dal Decreto interministeriale n.417 del 28/12/2022 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministero dell’Economia e Finanze, per la promozione della sharing mobility.

Questo servizio, come più volte sottolineato nella conferenza stampa, sarà gratuito fino al 31 dicembre 2024, così come gli altri nove Chiama il bus attivi sulla rete extraurbana.

Chiama il bus è un servizio altamente sostenibile: l’impatto ambientale si riduce in funzione del fatto che i mezzi transitano quando vi è realmente domanda di trasporto, eliminando le corse a vuoto, mentre la qualità aumenta per la risposta “personalizzata” alle esigenze di trasporto. Il servizio infatti è calibrato sulle reali esigenze dell’utenza, particolarmente adatto per i servizi a bassa domanda, con origine e destinazione scelte di volta in volta dai viaggiatori. Grazie alla tecnologia, un software dedicato crea il programma di servizio più efficace per la giornata e il bus si muove sulla rete secondo le prenotazioni ricevute.

Nel video seguente le dichiarazioni, a margine della conferenza stampa, di Ilaria Gavuglio Presidente AMT, Claudio Garbarino Consigliere delegato ai trasporti della Città Metropolitana di Genova, Angela Negri Sindaco di Serra Riccò e Roberto Rolandelli responsabile di Esercizio AMT Genova

