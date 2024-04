Vice presidente Alessandro Piana: “Nuovo slancio al centro sperimentale di Millesimo”

Posted on

“Un risultato notevole – spiegano il presidente Coldiretti Imperia, Gianluca Boeri, e il Direttore, Domenico Pautasso – che segna un punto importante in questa battaglia a favore del made in Italy e della sovranità alimentare”. La dura presa di posizione della Coldiretti sta dando i suoi frutti. Il cibo sintetico viene prodotto in bioreattori dove non si salvaguarda l’ambiente, […]