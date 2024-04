Export in Liguria cresciuto di quasi il 50%

Dal 2019 al 2023 l’export in Liguria è cresciuto di quasi il 50%, una percentuale maggiore rispetto a quella del Nord Ovest, pari al 31,4%, e del resto d’Italia, pari al 30%. I dati diffusi da un report dell’Ufficio Studi dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA raccontano di un’economia ligure dinamica e vivace. “E per consolidare questi numeri saranno fondamentali opere infrastrutturali come il Terzo Valico, il tunnel sub portuale o la nuova diga di Genova: interventi che andranno a beneficio della logistica e dei trasporti, rendendo la Liguria sempre più vicina al resto d’Europa e del mondo. Per una regione proiettata verso la crescita e non la decrescita, come qualcuno invece vorrebbe”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.