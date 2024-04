A7, camion si adagia a bordo carreggiata: disagi tra Ronco Scrivia e Busalla

Un camion si è adagiato su un fianco sul bordo della carreggiata sulla A7 tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione sud per cause da accertare. Fortunatamente non si sono segnalate conseguenze per l’autista del tir ma si sono formate code. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e la Polstrada.

