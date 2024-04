Finale 2024, arriva la quarta lista: “Scelgo Finale” con candidata Simona Simonetti

Posted on

Presunti insulti razziali a una ragazza: lettera aperta del Sindaco alla cittadinanza.Il primo cittadino Paolo Lambertini prende posizione a nome dell’Amministrazione comunale in risposta alle polemiche seguite alle notizie di stampa a margine della visita del leader della Lega Salvini in città. “Carissimi cittadini, permettetemi di intervenire in merito alle polemiche intorno a quanto sarebbe […]