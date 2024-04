Diocesi Albenga-Imperia, sabato 13 aprile visite guidate agli affreschi

Posted on

Tragedia a Ventimiglia dove un uomo ha perso la vita cadendo dalla scogliera delle Calandre per cause da accertare. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso.