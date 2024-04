A10, scontro tra due auto ad Arenzano: due feriti e 2 km di coda

Incidente questa mattina sulla A10 tra Arenzano e Varazze e in direzione di Ventimiglia: coinvolte due auto per motivi da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi medici e la Polizia Stradale per i rilievi. Uno degli occupanti delle due auto è rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto ed è stato estratto dai soccorsi. Complessivamente sono due le persone trasportate in codice giallo al San Paolo di Savona. Disagi al traffico con il traffico bloccato nel tratto interessato con 2 km di coda

