Savona, 30 i provvedimenti di Ammonimento emessi dal questore per violenza di genere

Sono 30 in totale i provvedimenti di Ammonimento che il questore di Savona ha emesso dall’inizio dell’anno per stalking e violenza domestica.

“L’Ammonimento è un provvedimento di prevenzione che, in caso di violenza in famiglia, stalking e anche in caso di bullismo o cyberbullismo, ha lo scopo di richiamare la persona che compie atti persecutori e/o violenti, affinché interrompa la propria condotta ed evitare che questi comportamenti, degenerando, possano determinare l’attivazione di un’azione penale. Quando viene notificato un ammonimento per violenza domestica o stalking, il soggetto ammonito viene avviato ad un percorso trattamentale, per sua natura facoltativo. Nel primo trimestre dell’anno, 29 persone sono state invitate a seguire questo percorso presso il ‘CIPM – Centro Italiano per la Promozione della Mediazione’ di Albenga con cui è stato sottoscritto il protocollo. Di queste 29, solo 2 persone non stanno seguendo gli incontri previsti, queste ultime verranno comunque attentamente monitorate“.

“Gli incontri con gli specialisti del CIPM permettono al soggetto maltrattante di prendere consapevolezza della propria condotta e modificare di conseguenza i propri comportamenti. Grazie anche alla tempestività con cui viene fissato il primo appuntamento, nel corso della notifica dell’ammonimento, attualmente non risultano casi di recidiva negli episodi di violenza o persecutori tra le persone che hanno seguito il percorso“. Sono stati emessi anche 3 D.A.P.O., ossia Divieto di Avvicinamento alla Persona Offesa e un’ordinanza di custodia cautelare.

“Una volta emesso il D.A.P.O. Il destinatario non potrà avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o dovrà comunque mantenere una certa distanza da quest’ultima. Per controllare che le misure applicate vengano costantemente rispettate le Forze dell’Ordine possono ricorrere all’utilizzo di strumenti tecnici o mezzi elettronici (cosiddetti braccialetti elettronici)“.