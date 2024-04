Regione Liguria, apre oggi il bando di 150.000 euro destinato agli enti di promozione sportiva

Posted on

“Abbiamo avviato attraverso Aliseo le procedure per restituire a 2.456 studenti circa 288mila euro complessivi, ovvero la somma degli importi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, non dovuta o pagata in eccesso, relativa agli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023. La nostra Agenzia regionale ha restituito l’importo tramite bonifico ai 1477 studenti per […]