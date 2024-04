Il mortaio con il pestello della campagna #Pesto Masterpiece of Liguria farà tappa a Milano nel prossimo fine settimana

Il mortaio della campagna#Pesto Masterpiece of Liguria arriva a Milano. Dal 5 al 7 aprile il gigantesco mortaio con il pestello che nei mesi scorsi è stato a Londra, Sestriere e Sanremo stazionerà sulla Darsena e sarà accompagnato da una serie di attività con tema il pesto.

“Le persone si troveranno davanti a una vera e propria isola del pesto, con gazebi che sabato e domenica distribuiranno trofie al pesto a pranzo e in orario di aperitivo, sdraio per godersi il sole con gli occhiali color pesto brandizzati e scuole di pesto a partecipazione gratuita. Un maestro d’eccezione, lo chef Roberto Panizza, spiegherà tutti i passaggi di questa eccellenza della tradizione ligure. Un appuntamento che ha come obiettivo far conoscere sempre di più la nostra terra su questo mercato, tra i più importanti per il settore, e consolidare ulteriormente una presenza storica ed estremamente fidelizzata. Oltre a questo vogliamo portare il mortaio gigante, e il pesto, a Milano per rendere ancora più visibile la Liguria vista l’importanza economica, mediatica e culturale di questa città”, ha detto Toti.

