A10, incidente tra Albisola e Savona: 3 km di coda

Sulla A10 Genova-Savona, tra Albisola e Savona verso Ventimiglia, il traffico non è più bloccato ma restano 3 km di coda per un incidente avvenuto al km 40 che ha visto coinvolto un camion. Il traffico defluisce sulla seconda corsia. In alternativa si consiglia di uscire ad Albisola e rientrare in autostrada a Savona dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

