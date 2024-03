Sarzana, 16 enne litiga con un clochard e lo prende a sprangate

Un ragazzo di sedici anni è stato accusato di tentato omicidio per aver picchiato con una mazza di ferro un clochard finito in codice rosso al San Martino di Genova. A scatenare l’ira del giovane, un diverbio avuto con il senzatetto. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione. A dare l’allarme alcuni testimoni. Nell’interrogatorio il giovane ha dichiarato che durante la lite ha avuto paura che il clochard avesse un coltello in tasca e per quello lo avrebbe colpito con la spranga trovata nei pressi.

