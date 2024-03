Imperia, indetto un concorso pubblico per 12 licenze di taxi

Posted on

Il Rotaract Club Savona nel mese di Dicembre ha dato il via all’iniziativa “Fair for Hair” in collaborazione con la pasticceria Besio dal 1860. Il progetto “Fair for Hair” si focalizza sulla salute psicofisica delle pazienti oncologiche, acquistando e donando parrucche tramite l’Associazione Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Savona, semplificando il […]