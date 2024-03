Cisano sul Neva, uomo in stato di agitazione trasferito per un TSO al San Paolo

I militi della Croce Rossa sono intervenuti nell’alloggio di un uomo in forte stato di agitazione, sul posto presenti anche i Carabinieri che hanno provveduto a calmare l’uomo che successivamente è stato traferito al San Paolo di Savona per un TSO. Sono in corso le indagini per appurare se l’uom può essere collegato in qualche modo alle scritte ingiuriose contro il sindaco comparse nei giorni scorsi sui muri del Municipio e di altri edifici.

