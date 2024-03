Incidente stradale questa notte ad Ospedaletti dove due autovetture, per cause ancora in via di accertamento si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorsi medici. L’occupante di una delle due auto è stato estratto dall’abitacolo. Fortunatamente il bilancio è di due feriti non gravi condotti in ospedale a Sanremo.

Informazioni sull'autore del post