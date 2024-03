Calcio, Genoa in bianco e nero concede il pareggio al Frosinone

Genoa meno brillante del solito, stanchezza e infortuni frenano la squadra di Gilardino che deve accontentarsi dell’1-1 interno contro il Frosinone che coglie un punto importante in chiave salvezza. Primo tempo divertente con il Genoa vicino al goal al 9′: su azione da corner, Vazquez colpisce la traversa e poi la difesa ciociara spedisce in corner. Il Frosinone è ben organizzato e non rinuncia a fare gioco: al 20′ stacco di Okoli con pallone di poco a lato. Lo stesso Okoli al 33′ è protagonista negativo del fallo commesso su Gudmundsson che l’arbitro punisce con il calcio di rigore che lo stesso attaccante islandese trasforma. Il vantaggio rossoblu dura 3′: la squadra ospite reagisce subito: Soulè per Zortea che centra per Reinier che realizza il pari. La squadra di Di Francesco preme e nel finale sfiora la rete con un colpo di testa di Romagnoli di poco a lato e una conclusione di Brescianini con deviazione in corner di Martinez. La ripresa è molto spezzettata, il Genoa perde Malinovskyi per infortunio e Retegui per lo stesso motivo così il Frosinone cerca di stringere i tempi: al 64′ Lirola calcia con il pallone di poco a lato; il Genoa impiega 25′ nella ripresa per confezionare una palla goal: al 69 è Messias che da fuori sfiora l’incrocio dei pali. L’ultimo brivido lo procura il Frosinone al 93′: Thorsby tocca di mano in area e l’arbitro assegna il rigore ma il VAR lo cancella. Finisce 1-1

Genoa-Frosinone 1-1

Reti: 33′ Gudmundsson rig. (G); 36′ Reinier (F)

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli (dal 75′ Ankeye), Frendrup, Badelj (dal 75′ Thorsby), Messias, Spence (dal 46′ Malinovskyi) (dal 60′ Strootman); Retegui (dal 55′ Haps), Gudmundsson. Allenatore: Gilardino

Frosinone (3-5-2): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Reinier (dal 75′ Mazzitelli), Barrenechea, Brescianini, Valeri; Cheddira (dall’81’ Cuni), Soulè (dall’81’ Ibrahimovic). Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Sacchi di Macerata.

