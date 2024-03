Frana a Bormida sulla Sp 38. Lo smottamento è avvenuto in un tratto interessato dai lavori di allargamento puntuali della sede stradale, necessari per il trasporto delle pale eoliche. Tale intervento era in corso nel segmento compreso tra la progressiva Km. 4+980 e la progressiva Km. 5+200 della suddetta strada. La Provincia per ragioni di sicurezza ha disposto la chiusura del tratto a tutti i tipi di veicoli.

