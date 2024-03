Uscio, badante muore in casa: anziana centenaria immobilizzata a letto per un giorno

Una storia terribile che arriva da Uscio, entroterra di Recco, dove un’anziana di 100 anni è rimasta immobilizzata a letto per una giornata intera con la badante morta in casa.A dare l’allarme alle forze dell’ordine una parente dell’anziana, i vigili del fuoco e i Carabinieri hanno fatto la macabra scoperta. Il cadavere della badante di 70 anni, morta probabilmente per un malore, era nella camera dell’anziana che è stata ricoverata in stato di shock all’ospedale di Lavagna.

