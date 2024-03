Lavagna, caso di tubercolosi polmonare in ospedale

La Asl4 del Tigullio ha reso noto la scoperta di un caso di tubercolosi polmonare che ha colpito un ragazzo ricoverato in ospedale a Lavagna. L’Asl 4 ha subito attivato la Struttura Semplice di Profilassi delle malattie infettive che gestirà i contatti che il ragazzo ha avuto. La tubercolosi si trasmette per via orale con colpi di tosse in particolare in ambienti chiusi e con contatti prolungati.Le persone che sono state in contatto con il giovane saranno sottoposte a test per la tubercolosi che poi sarà ripetuto dopo due mesi.

Informazioni sull'autore del post