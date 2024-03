Savona, riapre dopo 26 anni Villa Zanelli: perla di architettura Liberty italiana

Inaugurata a Savona Villa Zanelli al termine dei restauri durati oltre tre anni. Alla riapertura di uno dei capolavori di architettura Liberty in Italia erano presenti il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e l’assessore all’Urbanistica e Formazione, Marco Scajola oltre al Sindaco di Savona, MArco Russo, e ai rappresentanti di A.rte. L’edificio è stato oggetto di profondi restauri e rivede la luce con una serie di iniziative dedicate agli studenti e alla cittadinanza. Grazie alle attività di orientamenti e Arte Genova per conto di Regione Liguria 150 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e degli Iefp savonesi hanno potuto partecipare con laboratori e momenti di approfondimento a questa importante giornata per tutta la città della Torretta a Villa Zanelli rappresenta uno dei più significativi capolavori di stile Liberty in Italia.

Il costo totale dell’operazione di restyling sfiora i 7 milioni di euro; oggi, martedì e mercoledì l’edificio sarà aperto alla cittadinanza con visite guidate ormai sold out da giorni, visite, prenotabili sul sito, sono previste in tutti i fine settimana di aprile e maggio. Il sabato, dalle 9 alle 18, e la domenica dalle 9 alle 13. Sarà possibile prenotarsi sul sito: www.kalata.it mentre per richiedere informazioni sarà attivata la mail: villazanelli@kalata.it.

Posizionata nella periferia occidentale di Savona, nel quartiere di Legino, tra l’Aurelia e la spiaggia di Natarella, la Villa rappresenta uno dei più significativi capolavori dello stile LibertyIl complesso è costituito dalla Villa, dal parco, da un edificio a due piani, con funzione di dépendance, alloggiato nell’angolo Nord-Est della proprietà e due piccoli volumi posizionati sul confine meridionale della proprietà.

La villa fu edificata nel 1907 dal capitano di lungo corso Nicolò Zanelli, di nobile famiglia mantovana, su progetto dell’architetto torinese Gottardo Gussoni. L’incarico ad uno degli architetti più in voga all’inizio del XX secolo, recava l’indicazione di raffigurare nelle decorazioni che ornano la villa il fiore della rosa, in omaggio alla moglie sudamericana di nome Ròse,.

Probabilmente la Villa nacque dalla stretta collaborazione dell’architetto Gottardo Gussoni con l’Ingegnere torinese Pietro Fenoglio, di cui era allievo e collaboratore. Situata in un vasto giardino in comunicazione col mare, fino al 1933 appartenne alla famiglia dei Zanelli e poi venduta al comune di Milano che la trasformò in campeggio e colonia internazionale.

Durante le fasi della seconda guerra mondiale venne adibita a campo ospedaliero (sonoancora visibili le tracce delle croci rosse sulle pareti esterne).

Dal 1967 diventa, grazie alla regione, struttura utilizzata dall’USL per il trattamento dei cardiopatici, ma nel 1998 il crollo di una parte dell’edificio impone la chiusura dell’attività dei cardiopatici, ma nel 1998 il crollo di una parte dell’edificio impone la chiusura dell’attività ospedaliera per ragioni di sicurezza.

