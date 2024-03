Per sconfiggere una brutta malattia ha bisogno di cure costose in USA: Testico si mobilita con una raccolta fondi

La solidarietà viaggia on line per una ragazza di Testico che, dopo aver superato l’incidente di qualche anno fa, si è trovata a combattere contro un tumore in recidiva. Adesso le sua speranze sono tutte riposte in un viaggio negli USA per il quale il fidanzato ha lanciato su Go Fund me una raccolta fondi.

“Ho sempre avuto difficoltà nel chiedere aiuto, nella mia vita ho sempre cercato di essere forte, di essere perfetta, e di riuscire a farcela da sola. Essere vulnerabile e far sapere agli altri che non sono forte come a volte fingo di essere è difficile, ma in questo momento non ho alternative, so che è ora o mai più.

Mi sono trasferita in Italia quando avevo 17 anni, ed a 21 anni, sono stata investita da un camion mentre andavo al lavoro in bicicletta nella periferia Milanese. Questo incidente ha distrutto il mio corpo; ci sono voluti più di un mese in ospedale rimanendo immobile nel mio lettino e molti altri mesi in una sedia a rotelle per riportare il mio corpo ad una guarigione parziale. La mia famiglia mi ha aiutata a raccogliere i fondi di cui avevo bisogno per le terapie e le visite mediche, ed è stato molto commuovente vedere quante persone hanno mostrato il loro sostegno con la loro generosità e gentilezza.

Tre anni dopo, a 24 anni e mi fu diagnosticata un tumore molto aggressivo al seno.

Negli ultimi dieci anni e ho subito una quadrantectomia, una mastectomia, numerose biopsie, due cicli completi di chemio, la radioterapia, 3 tipi di terapia monoclonale, la terapia endocrina e molto altro ancora, ma purtroppo tutto ciò non ha migliorato la mia situazione clinica. Queste terapie mi hanno bruciata, tagliata e portata in rianimazione, ma non hanno impedito al cancro di crescere e di invadere altre parti del mio corpo, al punto che ora non è più curativo, e sta rendendo la mia vita invivibile. Il cancro è nei miei polmoni e nel mio fegato, ho poca energia ed ho dolori costanti che mi impediscono di dormire durante la notte. Questi fattori rendono difficile avere speranza, ma credo nella mia capacità di guarire e so di essere più forte di questa malattia!

Posso farcela, ma alcuni fattori sono fuori dal mio controllo e quindi ho bisogno di aiuto. Ho bisogno di te!

Il Centro di medicina avanzata in Atalanta Georgia (Stati Uniti) offre la possibilità di sconfiggere questa malattia, non con cure palliative che purtroppo nel mio caso non hanno dato risultati, ma di avere una vera possibilità di guarire ed avere la vita che ho sempre desiderato; una vita senza cancro. Il costo va oltre le mie capacità economiche, ma so che ne vale la pena. Sono qui su questa terra per contribuire, la mia vita ha uno scopo, sono giovane ed ho tutti gli anni più belli davanti a me. Voglio vivere!

La clinica offre un programma terapeutico di 12 settimane che di per sé hanno un impegno economico di circa 80.000 dollari, oltre alle spese dei voli per arrivare dall’Italia, all’affitto di una stanza e ad altre spese quotidiane mentre sono negli Stati Uniti. È molto e sembra una vetta inavvicinabile, ma credo che può succedere, perché so che devo essere qui. Considerando il mio stato di salute attuale devo iniziare la terapia il prima possibile, quindi per essere accettata dovrò raccogliere 50.000 dollari nelle prossime settimane.

Ho trascorso un terzo della mia vita sentendomi spaventata, nervosa, ed incerta, incerta se avrò un futuro e come quel futuro sarà. Ma ora voglio aggrapparmi alla speranza di un futuro migliore, un futuro con una guarigione completa. Voglio crederci, voglio sognare, amare, ridere e piangere e renderti partecipe a questo viaggio perché sarà speciale, sarà magico e so che uscirò da questo tunnel con il tuo aiuto.

Tutti abbiamo tante speranze, sogni e desideri, ma quando hai il cancro tutte queste speranze si fondono in una sola: quella di stare bene. Immaginare una vita in cui posso avere più di un desiderio a volte sembra troppo spaventoso, ma credo che possa diventare una realtà. Voglio avere una famiglia, voglio viaggiare, voglio continuare a fare ciò che amo che è insegnare, voglio illuminare questo mondo, e far credere agli altri che è possibile anche per loro.

Se puoi aiutare in qualche modo, sia economico o anche solo condividendo questo post sui tuoi social media o inviandolo a qualcuno che potrebbe dargli maggiore visibilità, te ne sarei molto grata. E un giorno, potrei doverti la mia vita. Grazie mille!!

Al momento sono state effettuate oltre 700 donazioni per un totale di 57.924 euro.