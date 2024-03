Pallanuoto, Len Euro Cup – Eight Final – Partita di Ritorno – La BPER R.N. Savona supera il turno e vola ai Quarti di Finale

La BPER Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con la squadra montenegrina dello Jadran Herceg Novi, nella piscina “Olimpica” di Trebinje in Bosnia Erzegovina, l’incontro valevole per la partita di ritorno degli Ottavi di Finale della Len Euro Cup 2023/2024. 13 a 12 è stato il risultato finale della partita in favore dei montenegrini padroni di casa, ma in virtù del risultato ottenuto all’andata dai savonesi, che avevano vinto 16 a 10, la BPER Rari Nantes Savona passa il turno ed accede ai Quarti di Finale. E’ stata una partita molto difficile che i ragazzi di Alberto Angelini hanno saputo controllare egregiamente nonostante le 20 espulsioni ed i 6 rigori fischiati contro. I biancorossi sapevano di dover affrontare una battaglia fisica e di nervi ed hanno saputo centrare l’obiettivo.

Afferma il capitano Valerio Rizzo “E’ stata una partita dura, difficile, di ritmo come ci aspettavamo. Loro dovevano giocare così per cercare di imporre il loro gioco e recuperare e noi siamo stai bravi a fare il nostro gioco, anche se con alcuni errori, e con una arbitraggio che non è stato certamente favorevole a noi. Ma ce lo aspettavamo e noi dobbiamo essere sempre più forti di questo. Mi spiace perchè è arrivata una sconfitta e non è mai bello perdere, ma ci ha aiutato il bel vantaggio dell’andata. Martedì ci sarà il sorteggio e poi testa alla partita col Trieste. E’ uno step di crescita per arrivare ad una consapevolezza di squadra più importante”.

Martedì 26 marzo alle ore 11,00 saranno effettuati i sorteggi per i Quarti di Finale che si giocheranno con partite di andata il 6 aprile e ritorno il 27 aprile.

Il prossimo impegno per la Rari è con la 5^ giornata del Round Scudetto del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 30 marzo. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Bianchi” di Trieste con la Pallanuoto Trieste. L’incontro avrà inizio alle ore 16,00.

Questo il tabellino della partita.

JADRAN HERCEG NOVI – BPER RARI NANTES SAVONA 13 – 12

Parziali (3 – 4) (2 – 2) (5 – 3) (3 – 3)

TABELLINO

Formazioni

JADRAN HERCEG NOVI: Durovic, Kholod, Vucurovic 2, Vukicevic 2, Vujovic 3, Radovic D. 1, Nagaev 4, Gardasevic, Vujocic, Sladovic 1, Gojkovic, Radovic V., Radovic I..

Allenatore Petar Radanovic.

BPER RARI NANTES SAVONA: Nicosia, Rocchi 2, Patchaliev, Figlioli 1, Vavic, Rizzo 1, Bragantini, Bruni 3, Campopiano 1, Guidi 1, Durdic 2, Erdelyi 1, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Georgios Stavridis (Grecia) e Pau Segurana (Spagna).

Delegato Len : Andy Hoepelman (Olanda)..

Superiorità numeriche:

JADRAN HERCEG NOVI: 5 / 12 + 6 rigori realizzati.

BPER RARI NANTES SAVONA: 6 / 10.

Note:

Usciti per 3 falli : Nel 3° tempo Vavic (Savona); nel 4° tempo Figlioli e Guidi (Savona).

