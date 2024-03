Un automobilista è stato denunciato a Genova nel quartiere di Borgoratti, per interruzione di pubblico servizio in quanto aveva posteggiato la sua auto in modo da impedire ad una ambulanza di prestare le cure a una persona. A dare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati proprio i militi della pubblica assistenza, per l’automobilista è scattata, oltre alla denuncia, anche la multa e la rimozione del veicolo.

Informazioni sull'autore del post