Genova, Campionato Mondiale del Pesto: 100 partecipanti da tutto il mondo

l Campionato mondiale del pesto, simbolo dell’eccellenza ligure nel mondo è arrivato alla sua fase finale al Palazzo Ducale di Genova con ben 100 finalisti. I liguri sono 55 su 80 complessivi. Sono di provenienza straniera 20 persone che provengono per nascita o residenza da Stati Uniti, Giappone, Francia, Spagna, Inghilterra, Olanda, Germania, Sudafrica, Giappone, Brasile, Malta e Svizzera.

“Il campionato mondiale del pesto è ormai la “classicissima” dell’eccellenza della Liguria in giro per il mondo. Il pesto rappresenta davvero l’essenza della nostra terra, le sue tradizioni, i colori, sapori e profumi di ingredienti unici come il basilico ligure Dop e l’aglio di Vessalico, ma anche gli iconici pestello e mortaio”, le parole del presidente della Regione Liguria, Toti.