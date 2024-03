Domenica 24 e lunedì 25 ad Albenga arrivano Le Prime di Vite in Riviera

Dal Pigato al Rossese, dal Vermentino alla Granaccia, dalla Lumassina all’Ormeasco, ma non solo: domenica 24 e lunedì 25 marzo l’evento Le Prime di Vite in Riviera propone un “viaggio” tra le DOC e le IGT del Ponente Ligure. Sarà un’occasione imperdibile per degustare in anteprima le nuove annate dei vini, nonché l’olio DOP Riviera Ligure, prodotti dalle venti aziende aderenti alla rete di imprese Vite in Riviera, tutte con sede nelle province di Savona e Imperia. L’appuntamento è ad Albenga, presso l’ex Chiesa di San Lorenzo, nel cuore del centro storico, in piazza Rossi, con apertura continuata dalle ore 11 alle 19.

“Nelle due giornate di Albenga – spiega Massimo Enrico, presidente della rete Vite in Riviera – presentiamo in anteprima, rispetto alla manifestazione più importante a livello internazionale del comparto vini, le nostre eccellenze vitivinicole ed olivicole. Lo facciamo sul nostro territorio di casa, nel centro storico di Albenga, che possiamo idealmente identificare come punto centrale del contesto in cui si muove Vite in Riviera. L’obiettivo della manifestazione è quello di far conoscere sul nostro territorio i frutti che la vendemmia 2023 ci ha donato e che grazie al sapiente lavoro delle venti aziende della rete si sono trasformati nell’eccellenza delle denominazioni presenti nel ponente ligure. In questo momento storico di grande fermento per il vino ligure, l’evento costituisce il giusto viatico per affrontare, con il giusto piglio e la tenacia che da sempre ci contraddistingue, un appuntamento impegnativo come il Vinitaly. Un ringraziamento va a chi ha sostenuto e ha collaborato per realizzare questo progetto: il Comune di Albenga, la Fisar di Savona e Imperia, l’Enoteca Regionale della Liguria, le varie aziende e le attività locali che ci permettono di abbinare alla degustazione alcuni prodotti di eccellenza e la visita al Museo Sommariva”.

L’happening di Albenga rappresenta a tutti gli effetti un’anticipazione di quanto avverrà dal 14 al 17 aprile a Verona in occasione della 56a edizione di Vinitaly, dove le aziende di Vite in Riviera saranno protagoniste con un proprio elegante stand all’interno del padiglione 10 (stand A3, accanto all’Enoteca Regionale della Liguria). Lì saranno proposte tre masterclass, con l’esperto Jacopo Fanciulli nelle vesti di relatore-ambasciatore. Questi i temi che saranno approfonditi: “I grandi bianchi: Pigato e Vermentino” (domenica 14, ore 13), “I Rossi che non ti aspetti: sapidi, eleganti e moderni” (lunedì 15, ore 13) e “Rosati e bollicine, i nuovi stili e gli oli DOP del Ponente Ligure” (martedì 14, ore 13).

“Le Prime di Vite in Riviera prelude al Vinitaly, fornendo un’ottima e completa panoramica delle venti aziende della rete d’impresa e presentando già le nuove annate di vini e oli del Ponente Ligure – afferma il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale, Alessandro Piana -. Il grande merito della manifestazione è quello di anticipare la partecipazione di Vite in Riviera a Verona Fiere, proprio nel suo territorio d’elezione, dimostrando l’alta qualità della produzione locale e la preziosità di DOP e IGP. Ricordo che la vendemmia di quest’anno è stata interessante, con ottime caratteristiche e una crescita del prodotto pari in media in Liguria al + 16%, raggiungendo 5,6 milioni di bottiglie. Mi complimento pertanto con tutti gli enti e le associazioni coinvolte, con gli organizzatori, il Comune e con il presidente di Vite in Riviera, Massimo Enrico Massimo, promuovono le nostre eccellenze come strumento di attrazione per il territorio, celebrando la bellezza del centro storico di Albenga. Il vino e l’olio sono potenti strumenti di marketing territoriale, di turismo, di valorizzazione ambientale e come tali vanno sempre più sostenuti”.

La manifestazione Le Prime di Vite in Riviera si avvale del patrocinio del Comune di Albenga e della collaborazione di Enoteca Regionale della Liguria, Fisar e delle aziende Noberasco, Pasqualini, Sommariva, Malandrone Vini e Bistrot 86.

“Domenica e lunedì, i veri protagonisti saranno i sapori del territorio – aggiunge il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis -. Le Prime di Vite in Riviera rappresenta un evento che valorizza i vini, l’olio e dunque i prodotti tipici del Ponente Ligure e di Albenga, Città del Vino. In questi anni come Amministrazione abbiamo puntato molto sull’enogastronomia, non a caso abbiamo introdotto le De.Co. e ideato eventi ad hoc per promuovere sempre più il turismo enogastronomico, settore in costante crescita. Questa sarà occasione per i nostri viticoltori e olivicoltori di farsi conoscere attraverso questa importante vetrina e per tutti i cittadini e i visitatori per fare un vero e proprio viaggio tra i profumi e i sapori della nostra terra. Ringrazio gli organizzatori per questa iniziativa che pone al centro non solo le aziende che vi hanno aderito, ma, prima ancora, Albenga e il suo comprensorio”.

