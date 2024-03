Ventimiglia, sicurezza: in arrivo 15 militari dell’Esercito

Posted on

Dieci migranti sono stati formati nel settore della ristorazione per rispondere alla carenza di personale nel settore. I dieci giovani migranti ospitati dal centro di accoglienza ‘Cittadella della Pace’ della Caritas diocesana sono stati formati nelle scorse settimane per svolgere compiti di cucina e sala, e saranno impiegati come stagionali a partire dai prossimi giorni. Il […]