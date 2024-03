Genova, presentato il 60° Torneo delle Regioni

Il Torneo delle Regioni celebra per la 60° volta “il cuore del calcio” con le categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile riunite in un unico grande evento che andrà in scena a Genova e in Liguria dal 23 al 29 Marzo con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova, grande protagonista quest’anno quale Capitale Europea dello Sport.

I Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti si ritroveranno insieme per vivere un momento di confronto e di condivisione in occasione di una manifestazione che dal 1959 ha cambiato formula e introdotto nuove fasce d’età mantenendo intatto il fascino di sempre. La Liguria per la prima volta organizza il Torneo delle Regioni con la formula attuale, trentanove anni dopo l’ultima volta con il format originario. Sarà un torneo imponente che coinvolgerà oltre 1900 persone contando atleti, dirigenti, tecnici e arbitri. In corsa per i quattro trofei in Liguria ci saranno 78 Rappresentative.

Informazioni sull'autore del post