Auto contro moto nel quartiere genovese di Sampierdarena nella tarda serata di ieri per cause e dinamica da accertare.Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato una persona in codice giallo al San MArtino di Genova, presente anche la Municipale per i rilievi. In corso le indagini per identificare l’autista del mezzo che non si è fermato dopo l’impatto con la moto.

