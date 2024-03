Genova, 17 persone denunciate e indagate per droga

Diciassette persone, tra cui diversi minorenni, sono state denunciate e perquisite nell’ambito di una operazione antidroga condotta dai Carabinieri. Le indagini erano nate dopo l’omicidio dell’ingegnere informatico di 50 anni picchiato il 3 agosto 2022 e morto dopo un mese perchè era stato scambiato per un pedofilo. Per quell’aggressione era stato arrestato un 19enne e denunciato un minorenne. Dalle perquisizioni erano stati sequestrati 1 kg e 600 grammi di hashish e 4.000 euro in contanti e una serra artigianale per la coltivazione di marijuana

