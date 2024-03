Rigassificatore a Vado, Lista Toti: “C’è chi dice la verità e chi continua a mentire, portando avanti una propria battaglia politica estremista”

“Sul rigassificatore c’è chi dice la verità e chi continua a mentire, portando avanti una propria battaglia politica estremista che nulla ha a che fare con la scienza e la tecnica che devono orientare le scelte“. Lo rende noto la Lista Toti.

“E’ vero che l’Europa è piena di rigassificatori da decenni e non vi è stato neppure un incidente, a differenza del mondo delle petroliere, pure tollerate nello stesso posto da tutti i “no gas” – si legge ancora nella nota – E’ vero che il gas inquina meno di carbone e petrolio, è vero che il gas sarà il combustibile prevalente nei prossimi decenni per scaldare le nostre case e dare energia alle nostre imprese. E’ vero che i rigassificatori servono per garantire al Paese di non subire un’altra crisi energetica che metterebbe di nuovo in ginocchio famiglie e imprese“.

“E’ falso che un rigassificatore inquini il mare – continuano dalla Lista Toti – E’ falso che rappresenti un rischio di alcun genere per uomini e animali. E’ falso che i rigassificatori possano essere sostituiti dalle rinnovabili: le due fonti energetiche saranno complementari per anni. E’ falso che un simile impianto, posizionato in un’area già adibita alla fonda di navi anche più pericolose danneggi il turismo: prova ne è il rigassificatore di Panigaglia, a Porto Venere e a pochi chilometri dalle Cinque Terre, l’area di maggiore espansione turistica della Liguria“.

“Fare spot, striscioni, manifestazioni, contestazioni basate su paure infondate non trasforma bugie in verità. Chi è in buona fede attenderà che i tecnici più qualificati d’Italia si pronuncino nella Commissione Nazionale di Impatto Ambientale che dirà, su base scientifica, se vi sono o meno i requisiti per mettere la nave laddove è destinata. Chi invece pretende di dettare la propria linea al Paese sulla base della propria ideologia è il vero nemico della scienza ed è solo un esponete della prepotenza” si legge infine nella nota.

Informazioni sull'autore del post