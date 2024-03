Genova, tenta di violentare amica che lo ospita: arrestato 40 enne

Posted on

Salgono a 57 le classi in quarantena in Liguria per un totale di millecinquecento studenti liguri. Nei dettagli sono 20 le classi in quarantena in ASL 3; 15 a Imperia in Asl 1, 10 alla Spezia in Asl 5, 5 a Chiavari in asl 4 e 2 nella ASL 2 savonese.