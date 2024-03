ITA Airways: da oggi in vendita il nuovo volo stagionale Genova-Olbia

Posted on

E’ stato varato un bando regionale per percorsi di formazione-lavoro per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di competenze e facilitare la connessione tra le imprese ed i possessori di rinnovati profili professionali sperimentando una modalità di formazione finalizzata all’acquisizione di competenze e/o di qualificazioni attraverso lo svolgimento del percorso formativo in alternanza fra formazione […]