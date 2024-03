Genova ha ricordato Giuseppe Mazzini

Posted on

La Sampdoria dice addio all’ex attacante Trevor Francis morto oggi a Marbella all’età di 69 anni per un malore. Indossò per 4 anni la maglia blucerchiata dal 1982 al 1986. Con i blucerchiati vinse la coppa Italia nel 1985, il primo trofeo vinto dalla Sampdoria. In Italia indossò anche la maglia dell’Atalanta per una stagione. […]