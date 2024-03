Recco, al via la seconda edizione di Evoè Festival

Ha preso il via questa mattina a Recco, in piazza Nicoloso, la seconda edizione di un grande evento in onore del patrimonio gastronomico italiano Evoè Festival , appuntamento pensato come rassegna dell’ARTE GASTRONOMICA e dei PRODOTTI D’ECCELLENZA.

La due giorni si svolgerà oggi sabato 16 e domani domenica 17 marzo dalle ore 10,00 alle 18,30 ed è stata organizzata dal Consorzio della Focaccia di Recco con il Comune di Recco , Regione Liguria , Comune di Genova , Città Metropolitana di Genova , Camera di Commercio Genova , FIPE Confcommercio Liguria e FEPAG-Confcommercio Genova, la collaborazione di Assaggia la Liguria con il Consorzio Basilico Genovese D.O.P , Il Consorzio Olio DOP riviera Ligure e l’Enoteca Regionale della Liguria e dell’Istituto Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Marco Polo di Genova e Camogli. Partner il Consorzio del Brachetto d’Acqui e le due aziende produttrici delle due crescenze utilizzate per la produzione della Focaccia di Recco IGP: Invernizzi e Valcolatte.

Come lo scorso anno in piazza Nicoloso, antistante il palazzo comunale è stata allestita una grande struttura con palco e area show cooking, videowall, salottino per interviste e sedie a platea, che sarà il fulcro dell’evento. In sala, oltre al pubblico che vi può accedere ad ingresso libero, un’area riservata ai comunicatori, giornalisti, food and travel blogger, fotografi, critici gastronomici ed opinionisti.

Oltre ai COOKING SHOW degli CHEF GENOVESI che dalle ore 15,00 esibendosi dal vivo sveleranno i segreti delle loro professioni in un affascinante viaggio nel mondo della cucina regionale, EVOÈ Festival 2024 propone quest’anno una novità “EVOÈ Challenge” una sfida tra scuole alberghiere con il coinvolgimento di ben tre Istituti, Alberghiero Marco Polo per Genova, Alberghiero Raineri-Marcora per Piacenza e Alberghiero Acqui Terme, in una gara con molteplici obiettivi: creare opportunità di conoscenze fra il mondo della ristorazione genovese e le nuove figure formate professionalmente dalle rispettive scuole e motivare gli allievi all’utilizzo in cucina dei prodotti DOP IGP del territorio facendo conoscere loro anche quelli delle regioni confinanti. Nell’ “EVOÈ Challenge” le squadre scelte dai rispettivi istituti alberghieri si sfideranno nell’esecuzione in diretta di ricette della tradizione e innovative, con i vini dei corrispondenti territori in abbinamento.

L’evento presentato da “Tinto” e Lucio Bernini per il Consorzio recchese, vedrà domenica anche il Super Show Cooking di EVOÈ: Il “Fuori CAMPIONATO”, di pesto al mortaio …ensemble. Esibizione semi-seria di pesto al mortaio dei cuochi di EVOÈ Festival. Competenza e preparazione si mescoleranno alla follia gastronomica di un goliardico gruppo di cuochi colleghi ed amici.

In chiusura delle due giornate non mancherà la preparazione della Focaccia di Recco col formaggio IGP e degustazione con le attività consorziate

